Главный тренер сборной Кипра по футболу, израильский специалист Ран Бен-Шимон заявил о желании победить россиян в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра пройдет завтра, 13 октября, в Никосии на Кипре.

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