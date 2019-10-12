Футбол
АБНТренер сборной Кипра заявил о желании победить Россию
Главный тренер сборной Кипра по футболу, израильский специалист Ран Бен-Шимон заявил о желании победить россиян в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра пройдет завтра, 13 октября, в Никосии на Кипре.
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Защитник сборной Кипра: Завтра мы играем против очень сильной команды
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