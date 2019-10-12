Главный тренер сборной Кипра по футболу, израильский специалист Ран Бен-Шимон заявил о желании победить россиян в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра пройдет завтра, 13 октября, в Никосии на Кипре.

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Армия и оружие Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.

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