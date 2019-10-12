Футбол

АБНАБНТренер сборной Кипра заявил о желании победить Россию

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер сборной Кипра по футболу, израильский специалист Ран Бен-Шимон заявил о желании победить россиян в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра пройдет завтра, 13 октября, в Никосии на Кипре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Наставник сборной Кипра высказался о команде России

Газета.Ru12:23

Тренер сборной Кипра заявил о желании победить Россию

АБН13:43

Тренер сборной Кипра: Россия играет в современный и оборонительный футбол

RT на русском12:32

Защитник сборной Кипра: Завтра мы играем против очень сильной команды

Спорт день за днем15:11

Главный тренер сборной Кипра: «Победа над Россией будет для нас большим успехом, которого мы хотим добиться»

Sportbox.RU12:16

Тренер киприотов назвал сборную России по футболу сильной и быстрой командой

ТАСС Спорт11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Происшествия

Четыре человека получили ранения при детонации боеприпасов в Донецке

РЕН ТВ 13:36
Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Происшествия

Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

РИА Новости 14:37
Футбол

В FIFA 20 сыграли более 10 млн человек

С момента релиза в FIFA 20 сыграли более 10 миллионов игроков. Они забили 1,2 млрд голов и создали 5 млн аватаров в Volta.
Cyber.sports.ru вчера в 06:31
Авто

Транспортный налог в России изменился

После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru вчера в 11:12
Общество

В Гидрометцентре заявили о погодной аномалии в России

В большинства регионах России температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов.
Газета.Ru 02:22
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Единоборства

Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230

Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.
Спорт-Экспресс 16:59
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев обыграл в полуфинале "Мастерса" в Шанхае грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд, где сразится с немцем Сашей Зверевым, которому проиграл все четыре очные поединка в карьере.
Газета.Ru 15:09
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Культура

Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ вчера в 15:31
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Гаджеты

Xiaomi выпустила первые холодильники

Профиль вчера в 11:31
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Происшествия

Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна

Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию.
ТАСС 21:17
Хоккей

«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе канадского клуба гол забил Илья Михеев.
Матч ТВ 21:49
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

Life.ru 01:32
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском 21:11
Политика

РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Армия и оружие

Анкара: Первый турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии

В ходе операции в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.
Росбалт вчера в 01:47
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС вчера в 08:32
Общество

На Урале обнаружили поляну с магическими яйцами

Под Челябинском местная жительница обнаружила поляну с редкими для Урала грибами Веселка Адриана.
URA.Ru 17:10
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Гаджеты

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное