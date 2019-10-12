Футбол
АБНТренер сборной Кипра заявил о желании победить Россию
Главный тренер сборной Кипра по футболу, израильский специалист Ран Бен-Шимон заявил о желании победить россиян в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра пройдет завтра, 13 октября, в Никосии на Кипре.
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Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
Футбол
В FIFA 20 сыграли более 10 млн человек
С момента релиза в FIFA 20 сыграли более 10 миллионов игроков. Они забили 1,2 млрд голов и создали 5 млн аватаров в Volta.
Авто
Транспортный налог в России изменился
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
Общество
В Гидрометцентре заявили о погодной аномалии в России
В большинства регионах России температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов.
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Единоборства
Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230
Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.
Теннис
Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Шанхае
Даниил Медведев обыграл в полуфинале "Мастерса" в Шанхае грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд, где сразится с немцем Сашей Зверевым, которому проиграл все четыре очные поединка в карьере.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Гаджеты
Xiaomi выпустила первые холодильники
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Происшествия
Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна
Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию.
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе канадского клуба гол забил Илья Михеев.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Армия и оружие
Анкара: Первый турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии
В ходе операции в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
Общество
На Урале обнаружили поляну с магическими яйцами
Под Челябинском местная жительница обнаружила поляну с редкими для Урала грибами Веселка Адриана.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Происшествия