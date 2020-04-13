Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТренер сборной России: мог перенести коронавирус и не знать об этом

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, что он мог перенести коронавирус и не узнать об этом, передает Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera. Две недели марта специалист провел на карантине в Москве, однако в начале апреля ему удалось вернуться в Испанию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер ЦСКА предположил, что он и несколько игроков переболели коронавирусом на сборах

Матч ТВ03:49

Тренер ЦСКА Гранеро – о коронавирусе: «На сборе в Испании у меня и нескольких футболистов поднималась температура, были странные ощущения в теле»

Бомбардир.ру02:40

Тренер ЦСКА по физподготовке предположил, что он и несколько игроков могли переболеть коронавирусом

Спорт-Экспресс03:15

Тренер ЦСКА Гранеро: «Мог переболеть коронавирусом в феврале. Несколько игроков в те дни испытывали нечто подобное»

Sports.ru03:15

Несколько футболистов ЦСКА могли переболеть коронавирусом

Metaratings03:30

Тренер ЦСКА предположил, что несколько игроков могли переболеть коронавирусом в феврале

Чемпионатвчера в 20:12

Тренер сборной России: мог перенести коронавирус и не знать об этом

Газета.Ruвчера в 20:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
13
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
306
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
885
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Армия и оружие

Пилот F-16 ВВС Польши вызвал недоумение у российских летчиков

Пилот выпустил шасси в нейтральном воздушном пространстве. Пилот F-16 ВВС Польши вызвал недоумение у российских летчиков.
Piter.tv 05:28
3
Здоровье

Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
ТАСС Наука 02:48
Общество

Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
611
Здоровье

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией.
РБК 02:11
853
Происшествия

В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек

Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
17
Происшествия

В Москве нарушительница режима изоляции ударила полицейского банкой пива

В Москве сотрудник полиции пострадал в ходе рейда, направленного на выявление нарушителей режима изоляции.
Росбалт 05:12
6
Общество

Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве

«Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска», — написал Собянин на своем персональном сайте.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
213
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей вчера в 08:16
2,7K
Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
34
Религия

В Греции завели дела против проводивших богослужения священников

Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
263
Происшествия

Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом

Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
Общество

Коронавирус заподозрили у 86 человек из дома престарелых в Вязьме

Заражение коронавирусом подозревают у 86 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, все они сдали тесты.
Уралинформбюро вчера в 13:33
866
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
807
Происшествия

В Крыму один больной коронавирусом мог заразить 64 человека

Житель Касногвардейского района, приехавший из командировки в Москву в конце марта, близко контактировал с 15 людьми, включая восемь медиков, которые уже помещены в обсерватор.
Вести.Севастополь 03:43
11
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
25
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек

За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
233
Экономика

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
311
Шоу-бизнес

Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
9
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
576
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,9K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
18
Экономика

Основатель Badoo возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Российский миллиардер и основатель соцсети знакомств Badoo Андрей Андреев стал лидером рейтинга миллиардеров с наибольшими доходами.
Компания 04:42
Общество

В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом

Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эстебан Гранеро
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Марбелья». Универсальный полузащитник, известный в Испании как «El Pirata», Гранеро может сыграть как центрального полузащитника, так и креативного полузащитника-распасовщика, а при надобности может сыграть и на правом фланге полузащиты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное