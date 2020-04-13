Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, что он мог перенести коронавирус и не узнать об этом, передает Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera. Две недели марта специалист провел на карантине в Москве, однако в начале апреля ему удалось вернуться в Испанию.

Тренер сборной России: мог перенести коронавирус и не знать об этом

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