Футбол

Вести.RuВести.RuТренер сборной Судана заявил, что не голосовал за Месси

Скандал вокруг выборов ФИФА лучшего футболиста года расширяется. Вслед за капитаном сборной Никарагуа Хуаном Баррерой заявил о фальсификации главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич. Лучшего футболиста года выбирали тренеры и капитаны национальных сборных, которые называли трех игроков.
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