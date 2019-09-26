Футбол
Вести.RuТренер сборной Судана заявил, что не голосовал за Месси
Скандал вокруг выборов ФИФА лучшего футболиста года расширяется. Вслед за капитаном сборной Никарагуа Хуаном Баррерой заявил о фальсификации главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич. Лучшего футболиста года выбирали тренеры и капитаны национальных сборных, которые называли трех игроков.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия вчера в 09:58
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Экономика
Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС
Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок.
Российская газета 10:39
Кино
Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы»
Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.
Kinonews.ru 01:16
Политика
МВФ может оставить Украину без нового кредита, узнали СМИ
Миссия продлила работу на два дня, но в итоге не будет "не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа", отмечает издание.
Газета.Ru 07:56
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Кино
Олег Басилашвили отмечает 85-летний юбилей
26 сентября юбилей празднует Олег Басилашвили — народный артист России и лауреат Государственной премии.
Пятый канал вчера в 17:01
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Музыка
Поэт, издатель, бунтовщик: Илье Кормильцеву исполнилось бы 60 лет
Химия слова Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 года в Свердловске.
News.ru 07:16
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Происшествия
СМИ: к убийству чеченского боевика в Берлине может быть причастен экс-майор милиции
Немецкие правоохранительные органы получили анонимное электронное письмо, в котором говорится, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине совершил экс-майор российской милиции Владимир Степанов.
Znak.com 08:31
Экономика
Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга
Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".
ТАСС 11:23
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Житель Украины пытался попасть в Крым по паспорту приятеля
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ -незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
Вести.Севастополь 04:56
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости 11:25
Общество
В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Кино
В России повторно покажут «Терминатор 2: Судный день»
С 24 октября кинокомпания «Вольга» повторно выпустит на больших экранах вторую часть «Терминатора».
Игромания.ру 09:20
Игры
Серия Medal of Honor отправится в VR
News.ru 04:02