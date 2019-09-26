Скандал вокруг выборов ФИФА лучшего футболиста года расширяется. Вслед за капитаном сборной Никарагуа Хуаном Баррерой заявил о фальсификации главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич. Лучшего футболиста года выбирали тренеры и капитаны национальных сборных, которые называли трех игроков.

Тренер сборной Судана заявил, что не голосовал за Месси

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