Футбол

Pravda.RuPravda.RuТренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке

В турецком футболе разгорелся скандал из-за поведения тренера молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халита Курта. В сеть попало видео, на котором мужчин бьет футболистов в раздевалке.
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