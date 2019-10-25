В турецком футболе разгорелся скандал из-за поведения тренера молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халита Курта. В сеть попало видео, на котором мужчин бьет футболистов в раздевалке.

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Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

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Общество Строители протестировали подсветку на арке Крымского моста Строители протестировали подсветку на арке железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».