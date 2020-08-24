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Soccer.ru
Soccer.ru

Тренер вратарей «Интера» находится в тяжёлом состоянии после аварии

Тренер вратарей "Интера" Адриано Бонайути попал в аварию и был доставлен в больницу.В источнике
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РИА Новости

Тренер вратарей «Интера» попал в серьезную аварию

РИА Новости18:21
Sports.ru

53-летний тренер вратарей «Интера» столкнулся на велосипеде с внедорожником. Он в тяжелом состоянии

Sports.ruвчера в 16:38
Спорт-Экспресс

Тренер вратарей «Интера» серьезно пострадал в аварии

Спорт-Экспресс17:41
Евро-футбол.ру

Тренер вратарей «Интера» попал в аварию и на вертолёте был доставлен в больницу

Евро-футбол.ру17:34
Чемпионат

Тренер вратарей «Интера» госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП

Чемпионат17:07
Sport24.ru

Тренер вратарей «Интера» столкнулся на велосипеде с внедорожником и в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Sport24.ruвчера в 16:59
Soccer.ru

Тренер вратарей «Интера» находится в тяжёлом состоянии после аварии

Soccer.ru18:12

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
РИА Новостивчера в 13:36
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Газета.Ruвчера в 11:22

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru22 августа в 14:04
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Назван способ застраховаться от морщин

Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
РИА Новости21:00

В Архангельской области в 2020 году заменят больше половины «скорых»

Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новостивчера в 13:45
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газетавчера в 09:27
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