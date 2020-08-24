В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.