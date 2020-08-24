Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.