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Soccer.ru
Soccer.ru

Тренер вратарей «Интера» находится в тяжёлом состоянии после аварии

Тренер вратарей "Интера" Адриано Бонайути попал в аварию и был доставлен в больницу.В источнике
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РИА Новости

Тренер вратарей «Интера» попал в серьезную аварию

РИА Новости18:21
Soccer.ru

Тренер вратарей «Интера» находится в тяжёлом состоянии после аварии

Soccer.ru18:12
Sports.ru

53-летний тренер вратарей «Интера» столкнулся на велосипеде с внедорожником. Он в тяжелом состоянии

Sports.ruвчера в 16:38
Евро-футбол.ру

Тренер вратарей «Интера» попал в аварию и на вертолёте был доставлен в больницу

Евро-футбол.ру17:34
Чемпионат

Тренер вратарей «Интера» госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП

Чемпионат17:07
Sport24.ru

Тренер вратарей «Интера» столкнулся на велосипеде с внедорожником и в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Sport24.ruвчера в 16:59
Спорт-Экспресс

Тренер вратарей «Интера» серьезно пострадал в аварии

Спорт-Экспресс17:41

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Ученые выяснили, что Солнечная система движется в облаке газа

Последние 30 тысяч лет Солнечная система движется в облаке газа, появившегося в результате взрыва сверхновой, выяснили исследователи под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера, 24 августа пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Веснавчера в 15:46

СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новостивчера в 13:56
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40

«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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