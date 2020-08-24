Эмили Ратаковски Фото: Instagram /@emrata Эмили Ратаковски (29) - любительница откровенных фото в Instagram, и нужно очень постараться, чтобы отыскать в ее профиле снимки, на которых звезда полностью одета.
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
Последние 30 тысяч лет Солнечная система движется в облаке газа, появившегося в результате взрыва сверхновой, выяснили исследователи под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера, 24 августа пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.