Футбол
Спорт день за днем«Спартак» взял тренера вратарей из второй бундеслиги
Тренером вратарей в «Спартаке» станет Макс Урванчки. 38-летний специалист покинул аналогичную должность в клубе второй бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ», чтобы перебраться на работу в Москву. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Станция «Выставочная» московского метро временно закрыта на вход
Станция московского метрополитена "Выставочная" Филевской линии временно закрыта на вход для пассажиров.
Газета.Ru 05:49
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 12 октября в 03:20
Финансы
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м экономика выросла на 2,3 процента.
Lenta.ru вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Армия и оружие
Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе
Украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Происшествия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Московский Комсомолец вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Общество
Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Политика
В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.
РБК 05:22
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
Комитет вручил премию банка Швеции имени Альфреда Нобеля
Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер стали лауреатами премии государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
Известия 05:56
Авто
Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили
Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.
Тарантас Ньюс 03:23
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Гаджеты
Операционная система от Huawei наступает на пятки iOS и Android
Еще в августе этого года Huawei продемонстрировала свой ответ на санкции США в лице фирменной операционную системы HarmonyOS.
Ferra 05:26
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров после шести лет брака расстались
Актриса Женя Малахова и режиссер Ренат Давлетьяров, прожившие в браке шесть лет, расстались. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Вечерний курьер 05:40
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01