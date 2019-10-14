Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Спартак» взял тренера вратарей из второй бундеслиги

Тренером вратарей в «Спартаке» станет Макс Урванчки. 38-летний специалист покинул аналогичную должность в клубе второй бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ», чтобы перебраться на работу в Москву. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак» (фото)

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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