Тренером вратарей в «Спартаке» станет Макс Урванчки. 38-летний специалист покинул аналогичную должность в клубе второй бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ», чтобы перебраться на работу в Москву. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Спартак» взял тренера вратарей из второй бундеслиги

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