Руководство АПЛ проведет встречу с представителями клубов, на которой будет рассмотрен вопрос реформирования системы видеопомощи арбитрам (VAR). По информации источника, на собрании будет обсуждаться вариант, при котором тренеры команд получат возможность запрашивать видеоповтор до трех раз за матч.

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