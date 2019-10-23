Футбол
ИзвестияТренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом
Тренировка нидерландского «Витесса» завершилась конфликтом между главным тренером Леонидом Слуцким и футболистом Ришедли Базуром. Как сообщает издание AD в среду, 23 октября, 23-летний Базур нагрубил 48-летнему специалисту после жесткого столкновения с нападающим Джеем Гротом.
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Новый вид штормов обнаружен на Сатурне
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Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
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Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов
Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
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Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
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Водородные Kangoo ZE и Master ZE войдут в линейку Renault LCV
Kangoo ZE Hydrogen поступит в продажу до конца года, начальная стоимость составляет 48 300 евро (3,43 млн рублей), а объем загрузки – 3,9 кубических метра.
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Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы
Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Экономика
ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке
Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
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Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
Путешествия
Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок
Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
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Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге
После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.