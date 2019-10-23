Футбол
ИзвестияТренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом
Тренировка нидерландского «Витесса» завершилась конфликтом между главным тренером Леонидом Слуцким и футболистом Ришедли Базуром. Как сообщает издание AD в среду, 23 октября, 23-летний Базур нагрубил 48-летнему специалисту после жесткого столкновения с нападающим Джеем Гротом.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Футбол
Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
Чемпионат 18:00
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
Аргументы и Факты 13:41
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру вчера в 08:53
Здоровье
Россияне требуют отставки главы Минздрава
По мнению подписавшихся, нынешняя руководитель Минздрава заслуживает отставки из-за огромного количества проблем в медицине, которые в последние годы только усугубляются, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро вчера в 07:55
Политика
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Здоровье
Малышева рассказала, на какие болезни указывает слабость после еды
Российская телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала, что делать, если человек каждый раз после еды чувствует себя плохо.
ФедералПресс вчера в 22:48
Общество
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
РБК вчера в 14:01
Спорт
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении причастных к сговору о допингах в спорте.
Комсомольская правда 08:42
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости 21 октября в 19:07
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Новые Известия 16:56
Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service вчера в 11:47
Политика
Сроки возможного восстановления авиасообщения с Египтом оценил эксперт
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил: в ходе переговоров главы государств договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
Экономика сегодня 05:35
Происшествия
В Красноярске за получение взятки задержан районный чиновник
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 октября также при получении взятки была задержана заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирина Тюрина.
REGNUM 17:45
Футбол
ЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы
Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru 20:55