Футбол

ИзвестияИзвестияТренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом

Тренировка нидерландского «Витесса» завершилась конфликтом между главным тренером Леонидом Слуцким и футболистом Ришедли Базуром. Как сообщает издание AD в среду, 23 октября, 23-летний Базур нагрубил 48-летнему специалисту после жесткого столкновения с нападающим Джеем Гротом.
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Игрок «Витесса» — Слуцкому: отвали, я не хочу играть за твою команду

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Хавбек «Витесса» – Слуцкому: «########, я не хочу играть за твою команду»

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Ришедли Базур - Слуцкому: «Отвали, я не хочу играть за твою команду»

Sport.ru13:59

СМИ: Полузащитник «Витесса» грубо выругался в адрес Слуцкого на тренировке

Sportbox.RU12:25
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Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

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Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
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В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

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На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
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Объявлены имена актеров-номинантов на премию «Оскар»

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Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
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Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
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Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

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Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
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Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
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Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России

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В Красноярске за получение взятки задержан районный чиновник

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 октября также при получении взятки была задержана заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирина Тюрина.
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ЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы

Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru 20:55
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