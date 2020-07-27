Экономика
Lenta.ruТреть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет газета «Ведомости».
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Общество
Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО
В рамках «стандартизирования информации и отчетности» ученые, занимающиеся сбором информации о неопознанных летающих объектах при минобороны США, раскроют некоторые тайны.
Evo-rus.com 01:26
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Здоровье
Продажу фастфуда ограничат в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается ограничить продажу нездоровой пищи в стране.
ToDay News Ufa 24 июля в 15:09
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов снизился до 71,54 рубля
На открытии торгов Московской Биржи 27 июля 2020 года курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,3%, а курс евро поднялся на 0,3%.
News.ru 03:25
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Авто
Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный автомобиль - универсал ГАЗ - 31105.
Российская газета 02:20
Общество
Шипулин и его семья заболели коронавирусом
Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было.
RT на русском 03:52
Общество
В России выявили 5 635 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 5 635 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было в 24,9% случаев.
Москва 24 03:30
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Общество
Актер Куценко поддержал митингующих хабаровчан
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили 02:13
Армия и оружие
Иран назвал действия американских самолетов «террористическими»
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут.
РИА Новости 03:44
Технологии
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТАСС 02:23
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Peterburg2.ru вчера в 15:29
Армия и оружие
Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщили о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело 04:03
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI вчера в 05:11