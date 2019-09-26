Экономика
ИзвестияX5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
По словам представителя ритейлера, которые приводит РБК, компания ориентируется на покупателя, который «голосует ногами против гипермаркетов как формата». Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
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Происшествия
Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
Конфликт между двумя женщинами произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды.
Newstracker.ru 02:27
Хоккей
Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей
Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился впечатлением от игры российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды.
Чемпионат 02:00
Политика
Польша потребовала от Германии $850 млрд репараций
Репарации в размере $850 млн потребовала Варшава от Берлина, сообщает 27 сентября газета «Известия».
REGNUM 01:39
Космос
С Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ»
Телеканал Санкт-Петербург 25 сентября в 11:11
Экономика
Медведев поручил проработать вопрос перехода на новую потребкорзину
Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".
РИА Новости 02:18
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Наука
В Америке обнаружен новый вид круглых червей трех полов
Ученые из Калифорнийского технологического института (CALTECH, США) обнаружили новый вид червей, процветающих в экстремальных условиях соленого, насыщенного мышьяком озера Моно.
Научная Россия вчера в 18:22
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Здоровье
Названы 5 болезней, передающихся по женской линии
Эксперты назвали пять заболеваний, которые часто передаются детям в наследство по женской линии, то есть от матери.
Дни24 вчера в 01:05
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Газета.Ru 02:07
Футбол
Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла
Известия вчера в 00:43
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости вчера в 03:35
Общество
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru 25 сентября в 13:02
Игры
Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19
Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.
REGNUM 25 сентября в 03:56
Наука
Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями
Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 25 сентября в 09:52
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия
Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.
Известия 02:48
Финансы
Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 25 сентября в 07:57
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить
Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.
Красная весна вчера в 11:24
Экономика
Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга
Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".
ТАСС вчера в 11:23
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины.
ТАСС 02:12
Политика
РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
Армия и оружие
«Это просто опасно»: ракету «Буревестник» вовсе не нужно было создавать
CNBC сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было 5-м, и все они окончились неудачно.
Infox.ru 25 сентября в 16:20
Футбол
УЕФА перенес матч женских сборных Косово и России в целях безопасности
УЕФА перенес матч отборочного турнира женского чемпионата Европы-2021 между сборными Косово и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 02:06
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23