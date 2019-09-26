Экономика

ВедомостиВедомостиТреть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Магазины у дома «Пятерочка» приносят группе почти 80% выручки, или 665 млрд руб. за первое полугодие 2019 г. Второй по доле продаж группы формат – супермаркеты «Перекресток» (около 15% продаж группы). 91 гипермаркет «Карусель» приносит лишь около 5% выручки X5, и это самый трудный для нее формат.
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Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

РИА Новости06:30

X5 Retail трансформирует сеть гипермаркетов «Карусель» в течение двух лет

ТАСС04:49

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Ведомости03:17

X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях

Интерфакс05:17

Х5 останавливает «Карусель». Половину гипермаркетов ретейлер закроет и переформатирует в «Перекрёстки»

Фонтанка.Ру04:00

X5 останавливает «Карусель»

Коммерсантъ03:55

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

РБК04:23
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Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
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Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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Армия и оружие

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По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
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Газета.Ru вчера в 15:28
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

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