Экономика
ВедомостиТреть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Магазины у дома «Пятерочка» приносят группе почти 80% выручки, или 665 млрд руб. за первое полугодие 2019 г. Второй по доле продаж группы формат – супермаркеты «Перекресток» (около 15% продаж группы). 91 гипермаркет «Карусель» приносит лишь около 5% выручки X5, и это самый трудный для нее формат.
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Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
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Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
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Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
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Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма
Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
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Lenta.ru вчера в 11:52
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Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
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В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
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Газета.Ru вчера в 22:11
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В России может появиться программа «Земский рабочий»
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RT на русском 00:46
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Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Уилл Смит не помог: критики разгромили «Гемини»
Киноафиша России 05:27
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
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В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
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RT на русском 05:39
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Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
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При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
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Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
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Домохозяйкам в России предложили начислять зарплату и стаж
Профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа предложили узаконить в России.
Телеканал 360° вчера в 03:09
Гаджеты
Apple сделала медленное ещё медленнее. Компания ограничила мощность беспроводной зарядки в новых iPhone на уровне 5 Вт
Напомним, у iPhone это 7,5 Вт, и Apple называет это быстрой беспроводной зарядкой.
iXBT.com вчера в 11:34