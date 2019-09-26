Экономика
ВедомостиТреть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Магазины у дома «Пятерочка» приносят группе почти 80% выручки, или 665 млрд руб. за первое полугодие 2019 г. Второй по доле продаж группы формат – супермаркеты «Перекресток» (около 15% продаж группы). 91 гипермаркет «Карусель» приносит лишь около 5% выручки X5, и это самый трудный для нее формат.
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Общество
МЧС пояснило, что будет грозить гражданам за курение на балконе
Напомним, начиная с 1 октября текущего года гражданам будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях.
REGNUM 12:48
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia вчера в 05:03
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт 16:58
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
В четверг, 26 сентября, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником Минобороны на борту.
Профиль 07:05
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Футбол
СМИ узнали о срыве переговоров Мамаева с «Динамо»
Полузащитник Павел Мамаев, который, по информации СМИ, после освобождения из колонии и расторжения контракта с "Краснодаром" вел переговоры с московским "Динамо", не смог договориться со столичным клубом, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 15:14
Политика
Путин обсудит с Мадуро двусторонние отношения и ситуацию в Венесуэле
ФАН 24 сентября в 17:48
Политика
Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета вчера в 10:42
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Футбол
Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 10:13
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 24 сентября в 00:01
Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05