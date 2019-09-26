Экономика
ВедомостиТреть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group принял решение, как дальше развивать сеть гипермаркетов «Карусель», сообщила компания. 91 гипермаркет «Карусель» ждет трансформация, она займет два года, сказано в сообщении X5.
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Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Экономика
Заробитчане перевели на Украину $5,5 млрд за полгода
В Нацбанке Украины подсчитали, сколько денег заробитчане из «незалежной» перевели на родину за первое полугодие 2019 года.
Rusvesna.su 05:18
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица
«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество
Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.
РЕН ТВ 04:53
Шоу-бизнес
Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске
Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor 24 сентября в 14:42
Наука
В музее нашли новый вид крокодила
В ходе своей работы ученые из Университета Юго-Западной Луизианы и Филдовского музея естественной истории исследовали 51 череп крокодилов вида Crocodylus novaeguineae, анализируя различия между особями, жившими в северной и южной частях Новой Гвинеи.
Индикатор вчера в 15:45
Политика
Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине
Предоставление отдельным районам Донбасса «особого статуса» приведет Украину к ситуации, напоминающей отношения Молдавии и Приднестровья.
Lenta.ru 04:58
Общество
Новый крупнейший аэропорт в мире открылся в Пекине
Новый крупнейший международный аэропорт Дасин открыли в Пекине.
РЕН ТВ 24 сентября в 23:09
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Киберспорт
Death Stranding «ушла на золото»
Финальные титры Команда Kojima Productions поздравила фанатов и друг друга с окончанием разработки – диск Gold Master ушел в печатное производство.
Srnsk 04:12
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости 24 сентября в 12:40
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Футбол
Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Галкин показал свое «превращение» в Собчак
Шоумен Максим Галкин показал, как "превращается" в телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54