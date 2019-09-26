Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТреть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

Основываясь на успешном опыте пилотных проектов, 34 гипермаркета сети (26 собственных и 8 арендованных) преобразуют в супермаркеты большого формата и передадут в управление "Перекрестку".
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В России началась трансформация гипермаркетов

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X5 останавливает «Карусель»

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X5 Retail трансформирует сеть гипермаркетов «Карусель» в течение двух лет

ТАСС04:49

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

РБК04:23

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Х5 останавливает «Карусель». Половину гипермаркетов ретейлер закроет и переформатирует в «Перекрёстки»

Фонтанка.Ру04:00

Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

РИА Новости06:30
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Газета.Ru 16:20
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Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ вчера в 14:02
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В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО

На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.
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