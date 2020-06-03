Коронавирус

ИзвестияИзвестияТреть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий». В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Россиянам грозят массовые сокращения. Без работы останутся до 6 млн человек

URA.Ruвчера в 19:39

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

РБКвчера в 23:00

«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

News.ruвчера в 21:43

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:06

СМИ: треть российских компаний планируют в ближайшее время оптимизировать штат

ТК Звездавчера в 23:54

В России больше трети компаний планируют сократить персонал

РЕН ТВвчера в 18:35

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

Известиявчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

Украинского военного задержали в Крыму при пересечении границы

В Крыму за нарушение государственной границы задержали украинского военнослужащего.
Москва 24 вчера в 09:07
184
Футбол

«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru вчера в 15:44
Авто

Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции

Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня вчера в 02:55
Экономика

Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»

При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 01 июня в 07:57
14
Здоровье

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
3
Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
213
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 283 человека

Новые 283 случая заражения SARS-CoV-2 выявили в Свердловской области, сообщили 1 июня в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 01 июня в 03:39
749
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
166
Здоровье

В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом

70% заболеваемости приходится от 18 до 50 лет. 28% протекают бессимптомно, 55% средней степени тяжести, 2% в тяжелом состоянии.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:17
Общество

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

По заявлению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, в случае успешных испытаний вакцины массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже этой осенью, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:55
3,2K
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
708
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета вчера в 01:24
6
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
517
Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
9
Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 01 июня в 07:05
51
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
10K
Политика

В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая

Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.
REGNUM вчера в 14:17
Экономика

Путин одобрил применение плана восстановления экономики

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.
Известия вчера в 08:01
3,1K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2,1K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,5K
Происшествия

В США в ходе протестов погибли минимум 11 человек

Не менее 11 человек погибли во время продолжающихся с прошлой недели протестов в США. Большинство жертв — афроамериканцы.
BFM.ru вчера в 23:49
84
Гаджеты

Очень дешевый 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV подтвержден

iXBT.com вчера в 22:04
Общество

Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com вчера в 03:41
402
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Происшествия

В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 21:40
Политика

В Белом доме признали наличие расизма в США

В США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей.
РБК вчера в 20:53
10
Авто

Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию

Новые автомобили 01 июня в 08:30
55
Здоровье

Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице

Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
41
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
864
Как работают Яндекс.Новости?
Главное