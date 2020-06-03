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ИзвестияТреть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат
36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий». В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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СМИ: треть российских компаний планируют в ближайшее время оптимизировать штат
ТК Звездавчера в 23:54
Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат - Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:06
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