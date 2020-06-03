В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.

с чего всё началось

36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий». В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.

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