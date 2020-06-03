36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий». В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.

Гаджеты Стартовали продажи «нового» Huawei P30 Pro с сервисами Google и EMUI 10.1 на борту Глобальное подразделение компании Huawei объявило о начале продаж новой версии прошлогоднего флагмана — Huawei P30 Pro New Edition.

Политика Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,8K

Авто Nissan упростит автомобили Infiniti Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti. 9

Политика В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.

Футбол Абрамович поддержит Лэмпарда двумя трансферами Как сообщает The Athletic, Абрамович готов потратиться на двух футболистов, если они будут считаться подходящими для клуба.

Армия и оружие Подавлявшую беспорядки в Детройте дивизию перебрасывают в Вашингтон Стало известно о переброске военнослужащих несколько соединений на расположенную неподалеку от Вашингтона авиационную базу Эндрюс военно-транспортными самолетами С-130J Super Hercules и C-17 Globemaster III.

Политика Мантуров назвал преимущества России перед другими странами У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. 448

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,4K

Политика Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. 10

Здоровье Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина. 1

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 25

Общество Омичку лишили родительских прав, чтобы отказать в «путинской» выплате на ребёнка «Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа.

Армия и оружие Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. 17

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 708

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 59

Происшествия На Колыме выявили два новых очага COVID-19 В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.

Гаджеты Составлен перечень наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов По версии бенчмарка AnTuTu был составлен список самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android. 5