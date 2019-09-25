Экономика
Lenta.ruТреть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».
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Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.Коммерсантъвчера в 18:26
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
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Газета.Ru 07:26
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
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Климкин назвал «не очень веселыми» перспективы Украины в истории США
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Вокруг ТВ вчера в 13:41
Происшествия
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В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
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Газета.Ru вчера в 22:49
Космос
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
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Национальная служба новостей 07:38
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Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Футбол
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Происшествия
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На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
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Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.
Piter.tv 07:42
Происшествия
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
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Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
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Происшествия
Красноярец зарезал свою сожительницу и четырехлетнюю падчерицу
Прибывшие по указанному адресу полицейские взломали дверь и увидели там бездыханное тело 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями.
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Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Общество
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Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Трамп выдвинул странам Европы ультиматум по оказанию помощи Украине
В ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен блокировать выделение помощи украинской стороне до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить европейские державы и другие страны.
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Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19