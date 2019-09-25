Экономика
Lenta.ruТреть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.Коммерсантъвчера в 18:26
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
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С Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ»
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Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
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Шойгу заявил, что в сегодняшних условиях Россия и Турция должны вместе бороться с общими угрозами.
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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Словакии во втором круге квалификации чемпионата Европы.
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Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны
Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве.
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