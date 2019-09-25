Экономика

Lenta.ruLenta.ruТреть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Треть кроссовок — левые

Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.
Коммерсантъ24 сентября в 18:26

Подробнее о событии

Каждая третья пара кроссовок в России оказалась поддельной

Life.ruвчера в 05:23

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

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80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки

Российская газетавчера в 05:30

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Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной

Говорит Москвавчера в 04:28

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News.ru24 сентября в 21:02

Треть кроссовок — левые

Коммерсантъ24 сентября в 18:26
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Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

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В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Скончался адвокат Александра Кокорина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры Украины и США понравились друг другу.
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Древние сосуды с носиками оказались детскими бутылочками

Ученые пришли к выводу, что древние глиняные сосуды с носиками, которые периодически находят в захоронениях, являлись подобием бутылочек для кормления младенцев.
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Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
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