Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.

с чего всё началось

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».

Музыка Андрей Разин и Юрий Шатунов не общаются много лет Разин связывает это с тем, что Шатунов попал под влияние своего администратора Аркадия Кудряшова, пишет storinka.com.ua.

Шоу-бизнес Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.

Происшествия Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Здоровье Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом» Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика В НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на РСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако считает это "нереальным, поскольку Москва развернула ракету SSC-8".

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Армия и оружие Зеленский привез в ООН не ту пулю Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН показал пулю калибром 12,7 миллиметра, которой в Донбассе в 2016 году якобы был убит оперный певец Василий Слипак.

Политика СМИ узнали об отказе России разрешить Японии раскопки в Забайкалье По данным японских СМИ, в июле ДНК-исследование показало, что переданные ранее из Забайкалья останки 16 человек не принадлежат военнопленным из Японии.

Футбол Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Гаджеты IPhone 12 будет похож на iPhone 4 В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.