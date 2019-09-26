Экономика
Lenta.ruТреть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».
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Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.Коммерсантъвчера в 18:26
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
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РБК вчера в 15:42
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Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился на европейском рынке
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в магазинах Европы, сообщает iXBT.
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РЕН ТВ 17:11
Экономика
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Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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Здоровье
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Позже появились данные о том, что из-за препарата могли умереть до двух тысяч человек.
Medical Note вчера в 02:49
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Политика
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РИА Новости 13:05
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
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RT на русском 15:23
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro 13:55
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Известия 18:24
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Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники
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3DNews 17:18
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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Шойгу назвал главную угрозу для России
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В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
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Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45