Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.

с чего всё началось

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».

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