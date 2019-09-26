Экономика

Lenta.ruLenta.ruТреть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Треть кроссовок — левые

Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.
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Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

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Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной

Говорит Москва04:28

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Российская газета05:30

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