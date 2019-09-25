Экономика

Lenta.ruLenta.ruТреть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. Его материалы поступили в редакцию «Ленты.ру».
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Треть кроссовок — левые

Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.
Коммерсантъвчера в 18:26

Подробнее о событии

Определен процент поддельных кроссовок в России

Взгляд.ру07:45

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Lenta.ru07:34

Треть кроссовок — левые

Коммерсантъвчера в 18:26

Каждая третья пара кроссовок в России оказалась поддельной

Life.ru05:23

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной

Говорит Москва04:28

Каждая третья проданная в РФ пара кроссовок является подделкой

News.ruвчера в 21:02

80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки

Российская газета05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Гаджеты

В Россию поступает компактный смартфон Palm PVG100

Новые компактные смартфоны Palm поступят в продажу в России уже с октября нынешнего года. Такие данные озвучили представители марки.
Vevby.ru 03:11
Происшествия

У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

У самолета Boeing 767-300 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
Известия 10:55
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Хоккей

«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря

После двух голов во втором периоде «Трактор» произвёл обратную замену вратаря, вернув Федотова.
Чемпионат 11:23
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Политика

Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Авто

В РФ появится новая автомобильная марка

Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.
SpeedMe вчера в 08:00
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие

США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией

Известно, что на территорию республики США отправили около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
ГЛАС.RU 11:15
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство

Известия 11:23
Футбол

Мордовия — Ростов 0:2 (2-й тайм)

Сегодня ФК «Ростов» сразится с «Мордовией». Матч 1/16 финала Кубка страны желто-синие проведут на выезде, в Саранске.
Дон-ТР 04:32
Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Интернет

Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп

Аналитики компаний изучили порядка 2000 экземпляров малвари, чтобы создать интерактивную карту связей между русскоязычными группами «правительственных хакеров».
Хакер Online 11:45
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

РИА Новости 06:14
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Политика

В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, прибывшего с визитом накануне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Гаджеты

IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное