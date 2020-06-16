Треть столичных летних веранд кафе и ресторанов открылись во вторник, 16 июня. Остальные завершают подготовку к работе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Треть летних веранд кафе и ресторанов открылись в столице во вторник

Общество В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки» Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 227

Политика Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Зарифом Указывается, что ожидаемыми темами переговоров глав МИД России и Ирана станут двусторонние отношения стран, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Политика Украина отказалась считать обязательными минские соглашения Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер. 9

Политика КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. 348

Политика В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле. 5

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 76

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 1,6K

Общество В Симферополе отменили проведение парада Победы Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко. 11

Шоу-бизнес Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram. 3

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 10

Политика В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов. 28

Армия и оружие Главы военных ведомств НАТО обсудят решение США вывести военных из ФРГ Брюссель, 16 июня 2020, 13:33 — REGNUM Обсуждение решения США о выводе с территории Германии 10 тысяч своих военных проведут в ходе видеоконференции 17−18 июня главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).