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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваТреть летних веранд кафе и ресторанов открылись в столице во вторник

Треть столичных летних веранд кафе и ресторанов открылись во вторник, 16 июня. Остальные завершают подготовку к работе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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В Москве открылись летние веранды

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Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
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Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического триллера «Лондон»

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В Самарской области на 24% увеличилось число случаев пневмонии.
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