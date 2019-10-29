МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

с чего всё началось

Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти и пятая часть нефтедобычи. Об этом рассказала журналистам доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Хоккей Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».

Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

Политика Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Происшествия Охранники бара в Казани избили молодоженов В УМВД рассказали, что охранники бара «Руки Вверх» избили молодого человека и девушку, которые приехали туда после свадьбы.

Политика У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин» «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Энергетика РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».

Здоровье Почти две тысячи владимирцев умерли в прошлом году от инсульта Региональное медицинское ведомство констатирует снижение заболеваемости и смертности от инсульта - в 2016 году этот показатель составлял 7172 случая, в том числе 2174 летальных исходов, а также в целом смертности от болезней системы кровообращения.

Происшествия Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.