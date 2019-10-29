Энергетика
Экономика сегодняТреть мировых запасов нефти находится под санкциями США
Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти и пятая часть нефтедобычи. Об этом рассказала журналистам доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.РИА Новостивчера в 20:55
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Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского
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Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
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Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
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Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
Модернизированный вариант ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор" получит новую радиолокационную станцию "Резец" с активной фазированной антенной решеткой.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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В УМВД рассказали, что охранники бара «Руки Вверх» избили молодого человека и девушку, которые приехали туда после свадьбы.
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Футбол
Тарасов признался, что играл в договорном матче
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что принимал участие в матче, который оказался договорным.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Энергетика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Здоровье
Почти две тысячи владимирцев умерли в прошлом году от инсульта
Региональное медицинское ведомство констатирует снижение заболеваемости и смертности от инсульта - в 2016 году этот показатель составлял 7172 случая, в том числе 2174 летальных исходов, а также в целом смертности от болезней системы кровообращения.
Политика
Прилепин создает движение для влияния на власть
Вместе с Прилепиным в презентации движения «За правду» принял участие политолог, общественный деятель Александр Казаков.
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Шоу-бизнес
Постаревшая Алиса Фрейндлих появилась на крестинах правнучки
Недавно в семье легендарной 84-летней актрисы Алиса Фрейндлих произошло радостное событие.
Общество
В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов
Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Происшествия