Энергетика

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Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
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Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, заявила эксперт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
РИА Новостивчера в 20:55

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Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, подсчитал эксперт

ПРАЙМвчера в 20:40

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RuNews24.ru00:53

Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США

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Отдых в Турции может подорожать

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

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После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

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Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
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Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России

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Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

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В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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Рубль демонстрирует ослабление в начале торгов

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4

Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.
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В Интернете показали новую Kia Optima

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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Десятки профинансированных Минкультом фильмов в кинотеатрах никто не увидел

Больше половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели, следует из недавно опубликованной базы данных по господдержке.
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

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Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
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212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной Думы Вячеслав Фетисов дал свой комментарий о том, что нападающий "Питсбург Пингвинз" и сборной страны Евгений Малкин является гражданином США.
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

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Медведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
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Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

Российская газета 01:47
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