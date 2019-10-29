МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

с чего всё началось

Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Космос Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019 Ученые утверждают, что космос вовсе не безмолвный, у любой звезды есть свой уникальный «голос», и вместе они сливаются в огромный хор.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Политика МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Игры В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.

Финансы Рубль демонстрирует ослабление в начале торгов Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Гаджеты Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4 Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.

Авто Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).

Авто В Интернете показали новую Kia Optima Почти одновременно Kia показала официальные тизеры Optima для домашнего рынка, на котором она известна как K5.

Политика Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Кино Десятки профинансированных Минкультом фильмов в кинотеатрах никто не увидел Больше половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели, следует из недавно опубликованной базы данных по господдержке.

Политика В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.

Единоборства 212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.

Кино Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны» Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Хоккей Вячеслав Фетисов: я бы не никогда не стал гражданином США Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной Думы Вячеслав Фетисов дал свой комментарий о том, что нападающий "Питсбург Пингвинз" и сборной страны Евгений Малкин является гражданином США.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Экономика Медведев поручил ускорить рост российской экономики Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.

Общество Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1» Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".