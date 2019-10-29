Энергетика
ИзвестияСША наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.РИА Новостивчера в 20:55
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