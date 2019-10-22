Кино
Рифей-ПермьТреть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Каждый третий российский фильм, получивший субсидии от государства, не окупился в кинопрокате, пишут «Ведомости». По данным издания, с 2015 года российский Фонд кино выделил на съемки 38 фильмов по 100 миллионов рублей и более. 14 картин не смогли собрать в прокате вложенных в них денег.
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с чего всё началось
Вторая по масштабу господдержки картина – "Дуэлянт" от Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, она в 2014 – 2015 гг. получила от Фонда кино 450 млн руб. Также в топ-5 фильмов с самым большим бюджетным финансированием вошли "Экипаж" и "Движение вверх" от "Студии "Тритэ" Никиты Михалкова" (442 млн и 400 млн руб. соответственно), а также "Легенда о Коловрате" от "Централ партнершип" (350 млн руб.).Ведомостивчера в 18:24
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