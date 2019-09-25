Экономика
Афиша DailyТреть проданных в России кроссовок оказались поддельными
Оборот кроссовок в России составил 234 млрд рублей, причем 77 млрд рублей из них (около 33%) приходится на подделки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor.
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Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.Коммерсантъ24 сентября в 18:26
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