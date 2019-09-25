Экономика

Афиша DailyАфиша DailyТреть проданных в России кроссовок оказались поддельными

Оборот кроссовок в России составил 234 млрд рублей, причем 77 млрд рублей из них (около 33%) приходится на подделки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Треть кроссовок — левые

Рынок поддельной спортивной обуви на подъеме Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию.
Коммерсантъ24 сентября в 18:26

Подробнее о событии

Определен процент поддельных кроссовок в России

Взгляд.рувчера в 07:45

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной

Говорит Москвавчера в 04:28

80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки

Российская газетавчера в 05:30

Каждая третья пара кроссовок в России оказалась поддельной

Life.ruвчера в 05:23

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Lenta.ruвчера в 07:34

Каждая третья проданная в РФ пара кроссовок является подделкой

News.ru24 сентября в 21:02

Треть кроссовок — левые

Коммерсантъ24 сентября в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Известия вчера в 08:44
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика

Лавров и Зеленский переговорили в ООН

На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялся краткий разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 01:11
Происшествия

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Экономика

X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 06:25
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Экономика

Минфин предложил включить в новый план приватизации «Аэрофлот» и «Первый канал»

Министерство финансов предложило внести в новый перечень приватизированных предприятий "Аэрофлот" и "Первый канал".
Piter.tv 06:41
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Подопечную Макса Фадеева облили воском за отказ писать оскорбления пилоту «Уральских авиалиний»

URA.Ru вчера в 21:38
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Авто

Второе поколение водородной модели Mirai готовит Toyota

Напомним, что первое поколение седана Toyota Mirai было запущено в серийное производство в конце 2014 года в качестве первого массового автомобиля на водородных топливных элементах.
SpeedMe вчера в 06:50
Наука

Детские бутылочки появились в Европе еще в эпоху неолита

Две могилы, где нашли сосуды, по мнению специалистов, были созданы 2800 – 2450 лет назад, а третье захоронение еще более древнее.
МИР 24 00:41
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Политика

В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты

Китаю и России необходимо совместно противостоять протекционизму и совместно защищать национальные суверенитеты стран, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ли Чжаньшу.
РИА Новости 05:48
Наука

Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки

Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 24 сентября в 11:14
Происшествия

Загоревшийся в Норвегии российский траулер затонул

РБК 04:35
Путешествия

Доступ туристов из Китая в Царское село будет ограничен

Газета.Ru 24 сентября в 16:04
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Украинский телеканал «112» лишили лицензии

Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с Макаровым

РИА Новости 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное