Коронавирус

Полит.руПолит.руМинздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

На месторождении работают 45 медиков. Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
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«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов»,— рассказала
 госпожа Малинникова.
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