с чего всё началось

На месторождении работают 45 медиков. Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.

Кто есть кто в Сибири

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 262

Здоровье Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.

Футбол «Такого беспредела не было никогда!» Как Россию не пустили на ЧМ, не поставив 4 пенальти Занимать второе место можно было с закрытыми глазами, но этого не хватило бы, поскольку напрямую на ЧМ-1998 выходил лишь лидер, а второй команде приходилось отправляться в стыковые матчи.

Общество Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета». 3,4K

Общество Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН. 682

Технологии Большое осеннее обновление Windows 10 разочарует многих Как выяснилось, ожидаемое осеннее обновление 2020 года на самом деле окажется небольшим апдейтом, что может разочаровать многих.

Единоборства UFC представил ролик на бой Фергюсона и Гэтжи Как ранее заявлял сам Дана Уайт, бой пройдут без зрителей, а спортсменов доставят на место проведения турнира на частных самолетах.

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Общество В Удмуртии выявили еще 18 случаев коронавируса 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки, среди заболевших четыре ребенка. 35

Политика Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.

Общество 25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек. 277