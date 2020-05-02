Коронавирус

Полит.руПолит.руМинздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

На месторождении работают 45 медиков. Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
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«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов»,— рассказала
 госпожа Малинникова.
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Российская газета вчера в 22:40
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Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

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Как ранее заявлял сам Дана Уайт, бой пройдут без зрителей, а спортсменов доставят на место проведения турнира на частных самолетах.
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Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

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Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина

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