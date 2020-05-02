Коронавирус
Полит.руМинздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
На месторождении работают 45 медиков. Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
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с чего всё началось
«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов»,— рассказала госпожа Малинникова.Коммерсантъвчера в 10:44
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Российская газета вчера в 22:40
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За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
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Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
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Рудковская «размазала» блогеров за слухи о психике сына
Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о здоровье своего сына Александра Плющенко.
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