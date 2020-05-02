Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТреть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных.
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с чего всё началось

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".
РИА Новости07:17

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Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде

РБК13:08

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Эхо Москвы10:03

Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом

Lenta.ru06:59

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Фонтанка.Ру08:31

Замглавы правительства Якутии объявила о заражении коронавирусом 3 500 работников месторождения, а потом удалила сообщение

Медиазона07:51

Треть работников Чаяндинского месторождения, где прошли протесты, заразилась коронавирусом

Московский Комсомолец07:36

Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о COVID-19 у работников Чаянды

РИА Новости09:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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