Коронавирус
РИА НовостиТреть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных.
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с чего всё началось
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".РИА Новости07:17
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Треть работников Чаяндинского месторождения, где прошли протесты, заразилась коронавирусом
Московский Комсомолец07:36
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
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Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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ТАСС 14:48
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Газета.Ru 12:01
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В США у некоторых автокомпаний продажи упали на 50%
Продажи автомобилей некоторых марок в США по итогам апреля упали более чем на 50%.
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Общество
Более 750 автомобилей не пустили в Псковскую область из-за ограничений
На территорию Псковской области в субботу не разрешили въехать 754 автомобилям, передает РИА Новости со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.
Аргументы и Факты 17:49
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Киберспорт
Инсайдер: анонс новой части Call of Duty состоится в мае
Activision представит следующую часть Call of Duty до конца мая. Об этом сообщил инсайдер и блогер TheGamingRevolution.
CyberSport.ru 17:37
Общество
Во Франции режим чрезвычайного положения могут продлить до 24 июля
Во Франции режим чрезвычайного положения может быть продлен до 24 июля, такую возможность рассматривает правительство страны, сообщает ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург 11:04
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru 12:18
Шоу-бизнес
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Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Происшествия
Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края, экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.
РИА Новости 07:21
Здоровье
В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров
По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах.
Газета.Ru 18:51
Культура
«Франкенштейна» с Камбербэтчем Национальный театр покажет в Сети
Две версии спектакля "Франкенштейн" с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях покажет Королевский национальный театр.
Газета Metro вчера в 11:44
Экономика
Власти Италии сообщили о поступлении в продажу масок по 50 евроцентов
Рим, 2 мая 2020, 19:10 — REGNUM С понедельника, 4 мая, в Италии поступят в продажу медицинские маски стоимостью 50 евроцентов, заявил в субботу, 2 мая, комиссар по вопросам противодействия распространению коронавируса Доменико Аркури.
REGNUM 12:10
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 11:27
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Шоу-бизнес
Джигурда вступился за Уткина и вызвал на бой Соловьева
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Футбол
Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.
Soccer.ru 15:36
Общество
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Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы "Сбербанк" с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период банк показал прибыль 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9%, с 10,55 до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 30 апреля в 03:18
Общество
Лукашенко не проверялся на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на наличие в организме вируса 2019-nCoV по причине хорошего самочувствия.
Телеканал 360° 16:30
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 30 апреля в 02:27
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Технологии
Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной
Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
Политика
Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
Наука
Антитела лам предложили использовать для лечения Covid-19
В поисках эффективного средства для лечения коронавирусной инфекции ученые иногда находят самые неожиданные источники потенциальных лекарств.
Naked Science 30 апреля в 10:13
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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