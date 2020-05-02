Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТреть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".
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с чего всё началось

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".
РИА Новости07:17

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Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде

РБК13:08

Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о COVID-19 у работников Чаянды

РИА Новости09:55

На Чаяндинском месторождении треть работников заразились COVID-19

Фонтанка.Ру08:31

Замглавы правительства Якутии объявила о заражении коронавирусом 3 500 работников месторождения, а потом удалила сообщение

Медиазона07:51

Треть работников Чаяндинского месторождения, где прошли протесты, заразилась коронавирусом

Московский Комсомолец07:36

Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом

Lenta.ru06:59

Тысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом

SakhaPress.ru06:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Газета.Ru вчера в 21:01
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 30 апреля в 14:05
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Экономика

Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском 11:50
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Политика

Правительство РФ запретило госзакупки ряда импортных товаров

Некоторые иностранные промышленные товары запретило покупать через систему госзакупок правительство РФ.
РЕН ТВ вчера в 23:19
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Политика

Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Футбол

Почти все клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона

Как сообщает источник, сегодня состоялась видеоконференция с участием клубов, на которой большинство проголосовало за то, чтобы досрочно завершить сезон.
Vprognoze.ru 30 апреля в 10:35
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Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
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Политика

Конгресс США отказался пройти быстрое тестирование на коронавирус

Американские конгрессмены отказались пройти тестирование на коронавирус. Проверить здоровье парламентариев предложил Белый дом.
Российская газета 18:50
6
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
1,1K
Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Киберспорт

Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru вчера в 05:19
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» показал раритетный клип с Ротару и Сориным

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов показал поклонникам раритетный клип в честь праздника.
Народные новости 07:11
Политика

Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой

В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
Аргументы и Факты 20:55
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Экономика

Украина оказалась неспособна выполнять обязательства перед «зеленой» энергетикой

Министерство энергетики Украины планировало интегрировать возобновляемые источники энергии в свою электрическую сеть и повысить эффективность национальной индустрии, однако сейчас Киев не может выполнить возложенные на себя обязательства.
Экономика сегодня 10:38
Космос

Астрономы зафиксировали странный радиовсплеск в нашей галактике

По данным исследователей, расположенный в нашей галактике магнетар внезапно загорелся, послав гигантский миллисекундный всплеск ярких радиоволн, зафиксированных астрономами 28 апреля.
Машины и Механизмы 04:12
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Технологии

В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса

Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском 19:49
2
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
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На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

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Чаяндинское газовое месторождение
Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
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