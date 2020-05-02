Коронавирус
РИА НовостиТреть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".
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с чего всё началось
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".РИА Новости07:17
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Треть работников Чаяндинского месторождения, где прошли протесты, заразилась коронавирусом
Московский Комсомолец07:36
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Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
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RT на русском 20:47
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Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
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Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Политика
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РЕН ТВ вчера в 23:19
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Коммерсантъ 13:15
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Российская газета вчера в 08:24
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Почти все клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона
Как сообщает источник, сегодня состоялась видеоконференция с участием клубов, на которой большинство проголосовало за то, чтобы досрочно завершить сезон.
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Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
Конгресс США отказался пройти быстрое тестирование на коронавирус
Американские конгрессмены отказались пройти тестирование на коронавирус. Проверить здоровье парламентариев предложил Белый дом.
Российская газета 18:50
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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
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Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage
Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
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Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
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Украина оказалась неспособна выполнять обязательства перед «зеленой» энергетикой
Министерство энергетики Украины планировало интегрировать возобновляемые источники энергии в свою электрическую сеть и повысить эффективность национальной индустрии, однако сейчас Киев не может выполнить возложенные на себя обязательства.
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Астрономы зафиксировали странный радиовсплеск в нашей галактике
По данным исследователей, расположенный в нашей галактике магнетар внезапно загорелся, послав гигантский миллисекундный всплеск ярких радиоволн, зафиксированных астрономами 28 апреля.
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В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
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Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
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SpeedMe вчера в 13:48
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На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
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