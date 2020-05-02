Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".

с чего всё началось

В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".

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