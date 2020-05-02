с чего всё началось

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".

Кто есть кто в Сибири

Политика Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа. 2

Общество 4 мая Алтайский край накроет непогода Синоптики прогнозируют мощный ветер и грозу Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре. 3

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Гаджеты Флагман Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой впервые предстал на качественных неофициальных изображениях Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView.

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Экономика Новости кризиса 3 мая: маски разрешили вывозить за рубеж, бизнесу дали отсрочку по налогам За апрель крупные компании из проблемных отраслей получили отсрочку по налогам на общую сумму 750 млн рублей, сообщили в ФНС.

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Здоровье Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1 016 случаев заражения COVID-19.

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Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,2K