с чего всё началось

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".

Кто есть кто в Сибири

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K

Общество Трамп хочет, чтобы школы и вузы США возобновили занятия в сентябре Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы школы и университеты страны в сентябре возобновили занятия в обычном режиме.

Происшествия В Новокузнецке нашли пропавших школьниц Две 12-летние девочки, пропавшие без вести в Новокузнецке Кемеровской области 30 апреля, обнаружены в Новокузнецком районе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. 15

Политика Помпео заявил о сокрытии Китаем происхождения коронавируса Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской стороны есть доказательства сокрытия Китаем информации по коронавирусу, пишет РИА Новости. 715

Здоровье Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома. 423

Политика Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии. 183

Космос Гигантский астероид пролетел мимо Земли в конце апреля Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля. 172

Общество Российские санатории и отели откажутся от «шведского стола» После снятия ограничений санаториям и отелям в России придется отказаться от "шведского стола" и нанять больше персонала для уборки номеров, что повысит стоимость проживания, рассказали "РГ" эксперты отрасли.

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 93

Здоровье Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков.

Общество Раскрыт план правильного выхода из изоляции Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.

Авто Операционные убытки Ford составят 5 млрд долларов — прогноз Вашингтон, 1 мая 2020, 14:05 — REGNUM По прогнозам американского автопроизводителя Ford, во втором квартале 2020 года операционные убытки компании превысят 5 млрд долларов.

Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

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Экономика Россияне рискуют остаться без транспорта после пандемии Многие пассажиры рискуют остаться без привычных возможностей передвижения: сотни компаний уйдут с рынка, вырастут цены на поездку.