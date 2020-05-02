Коронавирус
РИА НовостиТреть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома".
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с чего всё началось
«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов»,— рассказала госпожа Малинникова.Коммерсантъ10:44
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Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Трамп хочет, чтобы школы и вузы США возобновили занятия в сентябре
Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы школы и университеты страны в сентябре возобновили занятия в обычном режиме.
ТАСС 20:13
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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В Новокузнецке нашли пропавших школьниц
Две 12-летние девочки, пропавшие без вести в Новокузнецке Кемеровской области 30 апреля, обнаружены в Новокузнецком районе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
ТАСС 08:16
Политика
Помпео заявил о сокрытии Китаем происхождения коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской стороны есть доказательства сокрытия Китаем информации по коронавирусу, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей 12:20
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Здоровье
Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru 04:56
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», подошел к берегам России.
Lenta.ru 11:15
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Космос
Гигантский астероид пролетел мимо Земли в конце апреля
Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля.
МедиаПоток вчера в 11:31
Общество
Российские санатории и отели откажутся от «шведского стола»
После снятия ограничений санаториям и отелям в России придется отказаться от "шведского стола" и нанять больше персонала для уборки номеров, что повысит стоимость проживания, рассказали "РГ" эксперты отрасли.
Российская газета 21:00
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
Шоу-бизнес
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Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
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Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
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«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва
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Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков.
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Раскрыт план правильного выхода из изоляции
Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru 19:31
Авто
Операционные убытки Ford составят 5 млрд долларов — прогноз
Вашингтон, 1 мая 2020, 14:05 — REGNUM По прогнозам американского автопроизводителя Ford, во втором квартале 2020 года операционные убытки компании превысят 5 млрд долларов.
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Ford вновь запатентовала торговую марку Excursion
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Дональд Трамп прокомментировал видео Пентагона с НЛО
На прошлой неделе Пентагон показал три коротких видео об НЛО, снятых пилотами в 2004 и 2015 годах.
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Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
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47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
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Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
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С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Многие пассажиры рискуют остаться без привычных возможностей передвижения: сотни компаний уйдут с рынка, вырастут цены на поездку.
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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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«Мерв» — «Небитчи»: прогноз и ставка на матч чемпионата Туркмении по футболу 4 мая
Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Туркмении «Мерв» — «Небитчи», который состоится 4 мая.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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