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Газета.Ru
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАСС01:12
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Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новости03:22
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалт02:35
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ru01:33
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru02:06
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвы01:37
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ru02:33
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАСС01:12

В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах

Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина работал в уфимской коррекционной школе-интернате, где, как считают следователи, и совершил преступление против половой неприкосновенности двух девочек 13 и 14 лет.
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах
Российская газета08:03

Голикова назвала долю заболевших коронавирусом в тяжелой форме

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что тяжелая форма течения коронавируса отмечается примерно у 2,7% заразившихся, передает ТАСС.
Голикова назвала долю заболевших коронавирусом в тяжелой форме
Аргументы и Факты09:51
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Великобритания ввела санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, главы президентской администрации Игоря Сергиенко и ещё пятерых человек, среди которых главы силовых ведомств республики.
RT на русском10:11
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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