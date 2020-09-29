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Газета.Ru
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАСС01:12
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Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новости03:22
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ru01:33
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ru02:33
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru02:06
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвы01:37
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалт02:35
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАСС01:12

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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В Нижегородской области полицейского осудили за взятку электродуховкой

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 году начальник Межмуниципального отдела МВД России "Ковернинский", желая получить специальное звание полковник полиции, которое на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой им должности, обратился с соответствующей просьбой к начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области.
РИА Новости09:02

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 14:12
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В Липецкой области массовые мероприятия останутся под запретом

Изменения в постановление администрации о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, продлевающее запрет на проведение в регионе массовых мероприятий до конца октября, внесены по рекомендации главного санитарного врача Липецкой области, сообщает 29 сентября пресс-служба обладминистрации.
ИА Красная Весна09:11
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