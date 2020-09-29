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Газета.Ru
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАСС01:12
Подробнее о событии
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru02:06
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалт02:35
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ru02:33
Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новости03:22
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвы01:37
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ru01:33
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАСС01:12

Главе карельского «Мемориала» увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

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РИА Новости10:18
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Великобритания ввела санкции против Лукашенко

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RT на русском10:11

Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

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РИА Новости27 сентября в 01:00
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

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RT на русском05:25
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