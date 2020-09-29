Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАСС01:12
Подробнее о событии
Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новости03:22
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалт02:35
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАСС01:12
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru02:06
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвы01:37
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ru01:33
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ru02:33

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

По словам адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова, речь идет об изменении приговора по статье о насильственных действиях сексуального характера, по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии.
BFM.ru10:17
895

Точилин: Когда кто в лес, кто по дрова, получаются результаты, как у «Динамо»

Один из культовых игроков московского "Динамо" 90-х начала 2000-х Александр Точилин специально для "РГ" прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера "бело-голубых" и оценил перспективы команды в сезоне.
Российская газета12:00

Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Факты12:09

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
32

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
238