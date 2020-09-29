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Газета.Ru
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАСС01:12
Подробнее о событии
REGNUM

В 2021 году предприниматели будут снижать зарплаты своим сотрудникам

REGNUM03:25
Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новости03:22
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ru01:33
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru02:06
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвы01:37
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ru02:33
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАСС01:12

«Сибур» нанял экс-куратора «народного» IPO «Роснефти»

В июле 2006 года «Роснефть» провела самое крупное в истории России народное первичное размещение акций на $10,7 млрд (в нем могли принимать участие не только профессиональные инвесторы), бумаги начали обращаться на Лондонской фондовой бирже, а также на российских торговых площадках РТС и ММВБ.
РБК05:38
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ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 14:12
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«Аталанта» будет платить «Спартаку» солидарные выплаты за Миранчука

Академия московского "Спартака" имени Федора Черенкова будет получать солидарные выплаты за переход футболиста Алексея Миранчука из столичного "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" частями до 2022 года, сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости05:26

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса, но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru07:07
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Роспотребнадзор рекомендовал запретить приём пищи на рабочих местах

Москва, 29 сентября 2020, 09:42 — REGNUM В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM02:42
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUMвчера в 08:28
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