«Сибур» нанял экс-куратора «народного» IPO «Роснефти»

В июле 2006 года «Роснефть» провела самое крупное в истории России народное первичное размещение акций на $10,7 млрд (в нем могли принимать участие не только профессиональные инвесторы), бумаги начали обращаться на Лондонской фондовой бирже, а также на российских торговых площадках РТС и ММВБ.