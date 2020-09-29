Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие". Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАСС01:12
Подробнее о событии
Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новости03:22
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалт02:35
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАСС01:12
Газета.Ru

Треть российских компаний сократила работникам зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru02:06
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвы01:37
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ru01:33
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ru02:33

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
107

Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией

Отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими», заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
РБК05:36
527

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
20

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
5