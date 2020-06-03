Общество
Актуальные НовостиБольше трети компаний в России планируют сократить штат
Больше трети компаний на территории России планируют в обозримом будущем провести оптимизацию штата. Это подразумевает, что около 16% сотрудников таких фирм могут лишиться рабочего места.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
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Стали известны сроки открытия театров и кинотеатров
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Городской портал Новый Нижний 01 июня в 22:00
Экономика
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WomanHit.ru 06:03
Здоровье
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Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
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Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Барановская же уже давно привыкла к тому, что ее личную жизнь активно обсуждают, поэтому спокойно реагирует на слухи по этому поводу.
RuNews24.ru вчера в 06:05
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Как сообщает во вторник, 3 июня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в отношении должностного лица, подозреваемого в получении взятки возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ - ("Получение взятки в особо крупном размере").
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Бывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.
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Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года.
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Вокруг ТВ 00:31
Общество
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Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
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Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»
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Газета.Ru 09:59
Политика
Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США
США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:55
Наука
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Разработав МОП-транзистор на основе оксида галлия, специалисты из Университета Баффало поняли, как управлять очень высоким напряжением при помощи устройств толщиной с лист бумаги.
Хайтек+ 06:39
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Здоровье
В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21