Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиБольше трети компаний в России планируют сократить штат

Больше трети компаний на территории России планируют в обозримом будущем провести оптимизацию штата. Это подразумевает, что около 16% сотрудников таких фирм могут лишиться рабочего места.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские компании приготовились оптимизировать штат

Lenta.ru01:42

Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат

Комсомольская правда00:28

Россиянам грозят массовые сокращения. Без работы останутся до 6 млн человек

URA.Ruвчера в 19:39

«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

News.ruвчера в 21:43

Российские компании массового сокращают штат и зарплаты

Московский Комсомолец00:20

В России больше трети компаний планируют сократить персонал

РЕН ТВвчера в 18:35

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

Известиявчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
225
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
44
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
428
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
25
Общество

Стали известны сроки открытия театров и кинотеатров

Театры и концертные залы откроются в последнюю очередь. Это случится не раньше осени, пояснил Чернышенко.
ТИА вчера в 09:19
176
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
224
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн

Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
14
Культура

«Ведьмак 3» превращается в детскую сказку на стильных фан-артах

Хорватская художница Саня Коленко, которая занимается иллюстрациями для детских книг, решила представить Геральта и других обитателей мира «Ведьмака 3» в непривычных образах.
Городской портал Новый Нижний 01 июня в 22:00
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
285
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Шоу-бизнес

Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
114
Здоровье

Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:42
2
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской

Барановская же уже давно привыкла к тому, что ее личную жизнь активно обсуждают, поэтому спокойно реагирует на слухи по этому поводу.
RuNews24.ru вчера в 06:05
18
Происшествия

В Липецке дорожный чиновник задержан за крупную взятку

Как сообщает во вторник, 3 июня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в отношении должностного лица, подозреваемого в получении взятки возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ - ("Получение взятки в особо крупном размере").
Kursk.com 06:15
8
Футбол

Юрий Никифоров: четыре следователя устроили мне перекрёстный допрос

Бывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.
Чемпионат 06:49
Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

Интерфакс 06:11
41
Путешествия

Туроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году

Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года.
BFM.ru 07:49
193
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
3
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
636
Общество

Маски в московском метро резко подешевели

Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49
78
Общество

Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»

Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
Газета.Ru 09:59
Политика

Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:55
Наука

Новые транзисторы увеличат запас хода электромобилей

Разработав МОП-транзистор на основе оксида галлия, специалисты из Университета Баффало поняли, как управлять очень высоким напряжением при помощи устройств толщиной с лист бумаги.
Хайтек+ 06:39
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
731
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
97
Общество

Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
2,6K
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
19
Здоровье

В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
34
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
137
Шоу-бизнес

Певица Софи Эллис-Бекстор госпитализирована с травмами

Газета.Ru 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное